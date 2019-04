Fatshi poursuit son nouveau tour du Congo par Kisangani

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Ce fut d’abord des rencontres provinciales, format d’avant le découpage. Grand Kasaï, Grand Bandundu, Grand équateur, Kongo Central, Grand Kivu, Grand Katanga. Réceptions organisées semaine après semaine sur les hauteurs de la ville, à la Cité de l’Union Africaine où le Président s’est installé... provisoirement. Ensuite, la sous-région Afrique. Tournée de remerciements. Afrique Centrale, Afrique de l’Est, Afrique Australe. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne paraît rien improviser. Tout avait été prévu. Puis l’international au vrai sens du mot. Dakar juste escale technique en Afrique de l’Ouest à l’occasion de la prestation de serment de Macky Sall, le président du pays, avant Washington, la capitale fédérale des états-Unis. événement majeur, historique. à se rappeler les déclarations qui furent faites et les engagements pris.

«CONGO, je n’ai pas oublié».

Restait le Congo, l’arrière-pays, qui le réclamait. On l’attendait au Bandundu - le Président l’avait annoncé, à la suite d’une demande d’un groupe de ressortissants de la province. Ce fut le lundi 18 février 2019 lors d’un dîner qu’il venait d’offrir à l’équipe de campagne de Cap pour le Changement/Grand Bandundu.

«Je commencerai ma tournée dans les provinces par le Grand Bandundu, mais évidemment je n’y mettrai pas mes pieds tant que je n’apporterai pas si pas toutes les solutions, mais en tout cas une part de solutions», avait déclaré Félix Tshisekedi.

N’ayant pas encore atteint le point critique de ses 100 jours dans cette province, le Chef de l’état a donc choisi de se rendre au Katanga, à Lubumbashi, puis à Goma, Beni et Butembo dans le Nord Kivu, puis à Kalehe, dans le Sud Kivu où il est allé témoigner de sa solidarité avec les populations meurtries suite au naufrage ‘une pirogue qui fit plus de 100 morts dans le lac.

Au tour désormais de l’ex-province Orientale après un aller-retour à Boma, au Kongo Central où, il a lancé, le 19 avril, les travaux d’asphaltage de plusieurs tronçons routiers dont Boma-Muanda, Manterne-Tshela et Boma-Matadi. Travaux qui entrent dans le cadre du programme des 100 premiers jours. Arrivé mardi 23 avril à Kisangani dans la province de la Tshopo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo poursuit le même programme entamé dans le Kongo Central, en l’espèce, l’inauguration des infrastructures, deux ponts jetés sur les rivières Lubunga et Wanyarukula à 54 km de la ville de Kisangani sur la route de Lubutu.

Long de 30 m, ce pont a été financé par le Gouvernement via le FPI, Fonds de promotion de l’industrie. Un pont qui ouvre la voie vers le Maniema et facilite le ravitaillement de la ville de Kisangani. Quant au pont Lubuya, il va faciliter le trafic entre les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et Tshopo coupé après l’effondrement du vieux pont érigé vers les années 50.

à l’aéroport International de Bangboka, à Kisangani, le Chef de l’état a été salué à son arrivée par plusieurs personnalités dont des ministres, Intérieur Basile Olongo, Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Thomas Luhaka, Industrie, Marcel Ilunga Leu, le DG du Fonds de Promotion de l’Industrie Patrice Kitebi Kibol M’Vul, le directeur général de l’Office des Routes Herman Mutima Sakrini.

ALUNGA MBUWA.