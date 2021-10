Fatshi instruit l'IGF d'enquêter sur des soupçons de détournement de la prime des joueuses de football

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Le Soft International n°1537|LUNDI 25 OCTOBRE 2021.

Lors de sa communication au Conseil des ministres qui se réunissait vendredi 22 octobre 2021 pour la 25ème fois, le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait part de son «indignation» (après) les soupçons de détournement de la prime de qualification allouée aux joueuses congolaises de l’équipe féminine de football des Léopards pour la deuxième phase de la Coupe du monde U20, prévue au Costa Rica en 2022.

«L'IGF APPELEE A FAIRE TOUTE LA LUMIERE».

Devant le conseil des ministres, il a souligné qu’un détournement des fonds destinés à motiver ces joueuses de foot, «qui représentent notre pays dans une compétition internationale, est un acte répréhensible qui mérite d’être sanctionné» avant d'instruire l’Inspection Générale des Finances, IGF, «de faire, toutes affaires cessantes, la lumière sur cette situation, d’établir les responsabilités, afin de saisir la justice qui doit infliger des sanctions appropriées aux responsables de cet acte ignoble», selon le compte-rendu qui en a été fait par le ministre Patrick Muyaya Katembwe, porte-parole du Gouvernement.

«Dans le même esprit, il a invité le Ministre des Sports et Loisirs à prendre des mesures conservatoires, ainsi que des dispositions idoines, pour que pareil acte ne se reproduise plus. Il devra également faire un Rapport sur le dossier lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres».

Autres dossiers traités le 22 octobre 2021 au conseil des ministres, selon le porte-parole du Gouvernement, le ministre de la Communication et des Médias Patrick Muyaya Katembwe, porte sur «la mise en exécution des décisions relatives à la COP26 et aux contrats de concession forestière».

Sur «la protection et la prise en charge des personnes vivant avec handicap», «rappelant sa vision d’une société congolaise inclusive, le Président de la République a évoqué la nécessité de protéger les Congolais vivant avec handicap qui représentent environ 13% de notre population, soit plus de 10 millions de personnes.

En raison de leur vulnérabilité, les droits qui leur sont reconnus requièrent des mesures spécifiques et une attention particulière empreinte d’amour, de compassion, de considération et de solidarité de tous. Le Président de la République est revenu sur la nécessité de finaliser le processus d’élaboration de la Loi portant Promotion et Protection des Droits des personnes vivant avec handicap adoptée en première lecture à l’Assemblée Nationale.

Il a demandé au ministre des Relations avec le Parlement, en collaboration avec la ministre Déléguée près le ministère des Affaires Sociales, de suivre l’évolution de cette proposition de Loi au niveau du Sénat en vue d’accélérer son adoption au Sénat. Cette Loi mettra en place un cadre juridique spécifique au niveau national pour une meilleure protection et une meilleure prise en charge de nos compatriotes les plus vulnérables».

«RDC, PAYS-SOLUTION À GLASGOW EN ÉCOSSE»

Extrait ci-après du porte-parole du Gouvernement : «En exécution des recommandations du Président de la République faites au cours de la 24ème réunion du Conseil des ministres, la Vice-Première Ministre en charge de l’Environnement et Développement Durable a fait le point des préparatifs de la participation de notre pays à la COP 26 ainsi que des mesures prises au sujet des contrats de concession forestière.

L’assainissement du secteur de l’exploitation forestière a dénombré 156 anciens titres qui ont été soumis à l’examen de la Commission. 81 titres représentant une superficie de 15 millions d’hectares ont été déclarés convertibles.

A la clôture du processus, 57 titres soit 10 millions d’hectares ont été effectivement convertis en contrats de concession forestière, 16 rétrocédés à l’Etat congolais, 5 convertis en concessions de conservation et 3 étaient en sursis.

Si pour la re-visitation des concessions forestières les experts du ministère sont à pied d’œuvre, en ce qui concerne les contrats illégaux et douteux, un projet d’arrêté portant suspension des six contrats identifiés a été soumis à l’appréciation du Conseil des ministres. L’évaluation de l’initiative «Jardin scolaire - 1 milliard d’arbre à l’horizon 2023» indique que dans les cinq provinces pilotes retenues, la superficie couverte est estimée à 351.268,84 hectares, soit plus de 355 millions d’arbres plantés. Cela est équivalent à 35,52% de taux de réalisation.

La Vice-Première Ministre a fait le point des dispositions prises pour une meilleure participation de la RDC aux travaux de la Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur le changement climatique prévue à Glasgow en Ecosse du 31 octobre au 12 novembre 2021.

Durant ces assises, la République Démocratique du Congo va se présenter en pays-solution pour ce défi crucial de survie de l’humanité. Après débat et délibérations, le Conseil a adopté ce dossier».

«En complément à la communication du Président de la République, le Premier Ministre a fait part au Conseil des ministres de quelques dossiers du Gouvernement» notamment sur «la situation qui prévaut dans le secteur de l’éducation, le Premier ministre a informé le Conseil de la concrétisation de l’engagement de l’Etat par la signature d’un arrêté interministériel favorisant la reprise des négociations entre le Gouvernement et le banc syndical de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, en vue de discuter sur les revendications des enseignants et permettre une reprise normale de cours dans tous les établissements scolaires.

Le Premier ministre en a appelé à la responsabilité de tous les acteurs impliqués pour assurer la protection des élèves et leur permettre de retourner à l’école dans la sérénité. Le Gouvernement continue de s’employer pour une meilleure prise en charge du secteur de l’éducation».

Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a annoncé «la signature prochaine du décret portant création, organisation et fonctionnement d’un établissement public dénommé Fonds de Promotion de l’Éducation et de la Formation, FPEF en sigle, permettant de générer des ressources innovantes devant venir en appui au secteur de l’éducation».

Au Conseil des ministres, il a été aussi question de la tenue à Kinshasa de la grande Commission mixte RDC-Angola du 27 au 30 octobre 2021. «Plusieurs ministres et experts de ce pays voisin sont attendus à Kinshasa. En plus des membres du Gouvernement central, tous les Gouverneurs des provinces frontalières ont été invités à participer à ces assises».

AVIATION CIVILE : RANCHISSEMENT «DE PLUSIEURS ETAPES».

Autre dossier : «l’état des lieux sur la mise en œuvre des normes internationales de l’Aviation Civile».

Le porte-parole Muyaya Katembwe : «En réponse aux préoccupations du Président de la République visant à assainir l’espace aérien», le ministre des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement a informé le Conseil du franchissement par le pays «de plusieurs étapes significatives en matière d’aviation civile.

Ceci à travers la promulgation de la Loi régissant l’aviation civile, la mise en place de l’Autorité de l’Aviation Civile, l’adoption par le Sénat de six projets de lois de ratification des conventions internationales de droit aérien et l’élaboration d’une feuille de route pour la préparation de l’Audit de 2022. L’Audit diligenté en 2018 a dégagé un taux de mise en œuvre effective des normes internationales de 51,45%.

L’atteinte de la moyenne mondiale, d’au moins 78% au terme de l’audit de 2022, va inexorablement déclencher le processus du retrait des compagnies aériennes congolaises de la liste noire de l’Union Européenne. Le ministre des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement a réitéré la détermination du Gouvernement à concrétiser une série d’actions prioritaires avant l’échéance du 31 août 2022.

Celles-ci touchent aux domaines de législation aéronautique de base et règlements d’exploitation (LEG), de l’organisation de l’aviation civile (ORG), de licence du personnel aéronautique (PEL), de l’Exploitation technique des aéronefs (OPS) et de la navigabilité des aéronefs (AIR), des Aérodromes et Aides au sol (AGA) et Services de Navigation Aérienne (ANS) de la Régie des voies aériennes, et enfin des enquêtes sur les Accident et Incidents d’aviation (AIG) Après débat et délibérations, ce dossier a été adopté moyennant élaboration préalable d’un tableau des réalisations et la prise en compte de la transversalité».

Dans le secteur de l’Aménagement du Territoire, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde «a informé le Conseil de la fin des travaux de la Commission ad hoc d’harmonisation des vues entre le Ministère de l’Aménagement du Territoire et celui de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, au sujet du Projet de Décret portant création d’un établissement public dénommé Agence Nationale d’Aménagement du Territoire, ANAT. Cette harmonisation a été faite sous sa supervision conformément à la décision du Conseil des ministres prise au cours de sa 24ème réunion.

La divergence qui portait sur la compréhension du concept «création des villes», décelée dans le corps du texte soumis à l’examen du Conseil précédemment, ayant été aplanie, l’approbation du rapport de cette harmonisation entraînait l’adoption formelle dudit Projet de Décret».

Sur l'évolution de la situation épidémiologique, le ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention a noté «une légère augmentation de nouveaux cas positifs Covid-19, de 2,8% à la quarante et unième semaine épidémiologique».

Muyaya Katembwe : «La vaccination se poursuit normalement et s’intensifie. Plus de 98.863 personnes ont reçu la première dose d’un vaccin et 36.689 la deuxième dose. La prise de la deuxième dose par le couple présidentiel est un élément qui va entraîner l’intensification de la campagne pour endiguer la pandémie.

Le Gouvernement exhorte de nouveau la population à observer scrupuleusement les mesures barrières et à se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres».

S’agissant de l’épidémie de méningite à Banalia, le ministre a fait part de la poursuite de «la vaccination réactive».

Muyaya : «Sur la cible attendue de 142.989 personnes, un total de 134.213 a été déjà vacciné, soit une couverture vaccinale de 91,03%. Le cumul de cas est de huit enregistrés dont cinq confirmés, trois présumés et deux vivants dans le Centre de traitement d’Ebola de l’Hôpital Général de Référence de Beni. La létalité est de 75%.

Il a informé le Conseil de la tenue récente, sous le Haut Patronage du Président de la République, du deuxième Forum d'évaluation des engagements de la déclaration de Kinshasa de juillet 2019, en faveur de la vaccination et de l'éradication de la poliomyélite.

Dans un contexte de crise sanitaire et économique engendrée par la pandémie de la Covid-19, il a indiqué que le mécanisme de suivi des engagements de la déclaration de Kinshasa mis en place a permis aux Gouvernement central et provinciaux d’assurer un financement domestique prompt en faveur de la vaccination et un suivi régulier des activités ayant contribué à l'amélioration de la couverture vaccinale des enfants congolais complètement vaccinés de 35% à 53%, entre 2018 et 2020».

ALUNGA MBUWA.