Et si la malveillance pouvait observer un moment de répit

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Le Soft International n°1548|LUNDI 21 MARS 2022.

Existe-t-il un moyen de communiquer à l'ère du triomphe des réseaux sociaux, des blogs, des sites en ligne? Comment faire pour réinventer la presse quand la mauvaise disposition d'esprit est portée au pinacle? Nul doute, tout est question de talents, de travail, d'imagination, d'expertise...

Quand les médias - en Afrique et dans le monde - sont nourris par des politiques, stipendiés, comment éviter à la manipulation d'atteindre son paroxysme ? Comment un jour, une semaine, un mois, espérer observer un répit ?

LE CONGO MIS SOUDAIN EN EMOI.

Partant d'un texte (un article trop mal écrit) paru le 10 mars sur un site en ligne belge LibreAfrique (du journal belge catholique La Libre Belgique) signé par un soit-disant journaliste Hubert Leclercq, publié sur afrique.lalibre.be, parlant d'une «opération à cœur ouvert» qu'a subie le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans un hôpital bruxellois, article repris, sans aucune vérification, par nombre de médias dans le monde, dont le média public belge Rtbf et le journal belge Le Soir, le Congo soudain s'est mis en émoi.

Puis, des textes sur des sites en ligne ont fait la suite : une longue réunion des juges constitutionnels à laquelle a pris part le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo... L'article 75 de la Constitution de la République était ainsi invoquée publiquement.

« En cas de vacance pour cause de décès (...), les fonctions de Président de la République, à l’exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82 sont provisoirement exercées par le Président du Sénat ». Puis, l'article 76 : « La vacance de la présidence de la République est déclarée par la Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement.

Le Président de la République par intérim veille à l’organisation de l’élection du nouveau Président de la République dans les conditions et les délais prévus par la Constitution. En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, l’élection du nouveau Président de la République a lieu, sur convocation de la Commission électorale nationale indépendante, soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus, après l’ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l’empêchement. En cas de force majeure, ce délai peut être prolongé à cent vingt jours au plus, par la Cour constitutionnelle saisie par la Commission électorale nationale indépendante ».

RÉFORMER LES MÉDIAS.

Tout ça pour ça ? Ne faut-il pas penser à réformer les médias ?

Cinq jours plus tard, le 15 mars, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu, à l'ambassade du Congo, au 30, rue Marie de Bourgogne, à 1000 Bruxelles, des réunions de travail, photos et vidéos à l'appui, avec des diplomates congolais en mission en Belgique, et avec l'homme d'Etat belge, le socialiste André Flahaut, ministre (honoraire) du gouvernement fédéral, Président de la Chambre des représentants, ministre francophone du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative.

Le lendemain avec des membres de la communauté congolaise de Belgique.

Puis, de le déclarer lui-même. Cette visite était liée à un check-up médical quand une hernie discale dans la région cervicale a été diagnostiquée. Il a bénéficié d’une prise en charge médicamenteuse ; il n'a subi aucune opération chirurgicale.

Quelle source avait la presse belge en parlant d'« opération à cœur ouvert » ? S'en est-elle excusée ? Que faire, en l'espèce?

Jeudi 17 mars, le président de la République, accompagné de son épouse Denise Nyakeru Tshisekedi, a regagné le pays, peu avant midi, après l'avoir quitté le 6 mars. Malgré un temps pluvieux, le comité d'accueil au bas de l'avion était présent : le Président de l’Assemblée nationale Christophe Mboso N’kodia Pwanga, le Président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, le Gouverneur de la ville de Kinshasa Gentiny Ngobial Mbaka outre les autorités militaires.

Occasion pour les partis de l'Union sacrée de faire un triomphe à cet homme, sa minerve au cou, clairement très en forme, visiblement ému, le sourire aux lèvres.

D. DADEI.