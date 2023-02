Droit dans ses bottes, le P.A sur le terrain.

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Le Soft International n°1572|LUNDI 23 JANVIER 2023.

Des mots qui n'avaient jamais été aussi forts. Des mots prononcés le 15 janvier 2023 par le professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba, PNH, Président National Historique du P.A, le Parti pour l'Action. Ce fut lors d'une garden-party politique à l'occasion de la cérémonie d'échange des vœux autour de la piscine à la Maison du Soft International également siège national du P.A. Cérémonie qui coïncidait avec l'investiture du nouveau Secrétaire Général du Parti pour l'Action, Me Alain Kihanda Tanfumu.

« Il y a un peu plus de quatre ans, nous nous sommes engagés autour d’un nom qui nous avait paru le plus digne et avons appelé seuls, dans l’espace Grand Bandundu, les nôtres, comme Directeur de campagne pour l’Ouest Bandundu, à se rassembler autour et derrière lui. Dieu seul a fait, pour nous les Croyants, qu’il est sorti vainqueur. Vous et nous, avons fait notre part. Nous faisons notre part. C’est une joie intense, une énorme fierté d’avoir fait le bon choix. Le choix légitime. On s’est moqué de nous. Ils ont détruit des vies. Ils nous ont punis par vengeance, nous ont sortis des listes d’élus. Ils nous ont rejoint massivement ».

Puis : « Dans ce débat historique, dès le soir de la fin des consultations présidentielles du Palais de la Nation, quand un journaliste de renom, un journaliste éclairé, seul, m’a choisi seul, pour débattre, pronostiquer, éclairer les Congolais, nous avons été le seul à être choisi, à annoncer ce qui allait se produire, dès le lendemain. Pensez-vous que le hasard existe? Nous avons souvent été seul à voir juste.

Comment ne pas remercier notre Dieu, ce Seigneur, ce Maître des Temps et des Circonstances, qui a toujours guidé nos faits et gestes et que je remercie matin et soir ». Puis : « Il est vrai : nous, on a un discours qui porte. La crédibilité de notre discours est imparable. Demain, on n’aura aucune honte. On va regarder les nôtres en face. Les yeux dans les yeux, pour leur dire : «Hier, je vous ai appelé à faire ce choix! N’ai-je pas eu raison ? Alors, il faut toujours écouter plus que jamais ma parole ; je vous demande de continuer à me faire confiance ; je vous demande de faire ce choix». Le Candidat du CACH, le président Félix Tshisekedi a été élu parce qu’il incarne ceux à qui il s’adresse; parce que les gens se reconnaissent en lui; les gens le suivent. Vous ne serez jamais écouté, vous ne serez jamais suivi si les gens ne se reconnaissent pas en vous ; si vous n’avez pas un fief. Distribuer des gobelets de plastic, recruter et payer les gens, cela n’entraîne pas; cela ne fait voter personne face à un discours robuste». Enfin, si enfin il y a : «Dans un parti politique, on a besoin de tout le monde ; je dis bien : de tout le monde. Mais un parti politique est fait pour conquérir le pouvoir, démocratiquement, électoralement, légitimement ; exercer le pouvoir conquis et, au terme du mandat, conserver le pouvoir démocratiquement, électoralement, légitimement. On a conquis ce pouvoir ; on l’a exercé ; il nous faut aujourd’hui travailler à le conserver démocratiquement. Cela commence par l’enrôlement. Et, comme je l’ai dit lors de ma tournée dans le Kwilu, dans le Bandundu, plus nous sommes nombreux à y aller, plus nous avons plus de chance de peser par nos élus et à transformer notre vie, la vie des nôtres, la vie des gens, par nos décisions.

Nous sommes, comme parti politique, à cette étape. Enrôlons-nous nombreux, très nombreux ; manifestons aujourd’hui et maintenant nos ambitions dans nos fiefs sociologiques naturels».

Droit dans ses bottes, le P.A sur le terrain.

D. DADEI.