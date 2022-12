Des vidéos virales portant sur le Congo font le buzz sur la Toile

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Le Soft International n°1567|LUNDI 5 DÉCEMBRE 2022.

Depuis peu, des vidéos virales circulent sur les réseaux sociaux congolaise en interpellant l'élite nationale. Des vidéos qui portent quasi toutes sur les guerres du Kivu, cette fois, avec le M23 et sur d’autres conflits, notamment celui du Kwango-Kwilu.

Une courte vidéo oh ! combien poignante - à en vérifier l'origine - parle des Congolais comme d'un «peuple dominé et soumis» (contrairement au «peuple américain dominant»), prêt à accepter tout contrairement aux Talibans en Afghanistan, qui ont été «dominés mais sont restés insoumis» alors que le peuple congolais jadis «guerrier», «vaincu militairement» par l'Occident, a été «soumis lors de la colonisation» par «un processus mental et psychologique» passé par «la religion, l'acculturation et le marché économique».

«UN PEUPLE DOMINÉ ET SOUMIS».

«Si les Américains ont vaincu les Talibans en 2001, mais si pendant vingt ans, ils n'ont pas pu soumettre les Talibans, c'est parce que l'Islam - et la culture musulmane - est un béton que l'Occident n'arrive pas à soumettre. Un peuple insoumis, même s'il est dominé par la force, continuera à résister. Comme les Vietnamiens ont résisté aux Américains. Comme la Corée du Nord a résisté aux Américains.

Comme les Talibans ont résisté aux Américains malgré la grande différence de force. En conclusion, un peuple soumis pleurniche, se plaint, dénonce. Et rien n'arrive. Mais un peuple insoumis se tait, s'unit et résiste jusqu'à vaincre ses ennemis.

Aussi longtemps que le peuple congolais n'aura pas sa propre religion, ne va pas valoriser sa propre culture, ne va pas apprendre à se nourrir soi-même, ni maîtriser les technologies pour transformer seul ses matières premières pour avoir un plus grand levier sur le marché économique mondial, ce peuple restera un peuple soumis, humilié et esclave ».

Une autre vidéo est produite par un Congolais, Jean-Pierre Momba Etumba. Celui-ci fut opposant « de première heure de Mobutu » en Belgique. Il s'était réconcilié, le 12 mars 1980, à Bruxelles, avec le maréchal. Il regagna le pays, vécut aux côtés de Mobutu « jusqu'à sa mort », explique-t-il.

Ému visiblement dans sa vidéo, Jean-Pierre Momba Etumba livre « le testament » que lui légua le maréchal. Ce fut « le jeudi 15 mai 1997, à 17:00' au camp Tshatshi», raconte Jean-Pierre Momba Etumba.

Il faut rappeler que le 17 mai 1997, deux jours plus tard, les forces de l'Afdl firent leur entrée à Kinshasa, après une dernière médiation avortée de Nelson Mandela entre Mobutu et Laurent-Désiré Kabila, ce qui conduisit celui-ci à s'autoproclamer président.

Le camp militaire Tshatshi fut le lieu qui abrita la résidence de l'ancien chef de l'État.

Le « testament » de Mobutu ? Les Grandes Puissances - américaine, française, allemande, britannique et belge - ont mis en place un laboratoire dont Mobutu ne savait cependant pas dans quelle ville ce laboratoire était situé – et se sont partagées le Zaïre.

Le président Bill Clinton a choisi, pour les Américains, l'est du Zaïre (Kivu et la province Orientale), le président français François Mitterrand (26 octobre 1916-8 janvier 1996) a saisi le Katanga pour les Français, la Première ministre britannique Margaret Thatcher (13 octobre 1925-8 avril 2013) a pris les Kasaï (Occidental et Oriental) pour les Britanniques, le Bandundu et le Bas Zaïre sont allés aux l'Allemands avec le Chancelier allemand Helmut Josef Michael Kohl (3 avril 1930-16 juin 2017), le roi Baudouin de Belgique (7 septembre 1930-31 juillet 1993) et son premier ministre se sont octroyés la province de l'Équateur, la ville de Kinshasa et le Maï-Ndombe.

Pourquoi le Maï-Ndombe pour la Belgique? Réponse de Mobutu, rapporte Jean-Pierre Momba Etumba : « Quand le roi Léopold II a cédé le Congo (alors État Indépendant du Congo qui fut longtemps la propriété du roi), il avait gardé le Maï-Ndombe et le lac Léopold II» (rebaptisé lac Maï-Ndombe).

«REMPLACÉS PAR DES NILOTIQUES».

Pourquoi ces Grandes Puissances ont décidé de morceler le Congo et pas un autre pays?

Question posée d'entrée de jeu par Jean-Pierre Momba Etumba à Mobutu. Réponse de Mobutu : « C'est parce que le Congo est la Terre promise. Moïse s'est trompé de terre en allant ailleurs. Moïse aurait dû venir au Congo.

Et comme nous, Zaïrois, sommes des sous-hommes, des ratés, l'Occident a décidé de nous effacer sur la surface Terre. Nous ne méritons pas ce pays». «Les Occidentaux vont tuer tous les politiciens congolais, tous les hommes d'affaires congolais, tous les chefs coutumiers congolais. Ils vont raser les villages du Congo. Même les généraux (militaires) qui m'ont trahi vont être exécutés. Les Occidentaux vont par la suite introduire un poison qui va décimer les jeunes.

La CIA a créé l'Église du Réveil qui va s'implanter partout dans le pays avec mission de paralyser le peuple congolais, de le distraire, de l'endormir. Dans trente ans, les Congolais seront remplacés par les Nilotiques. C'est le projet de balkanisation...».

Puis, selon toujours ce « testament » de Mobutu : «Toutes les organisations, Nations Unies, OUA, les ONG des Droits de l'homme, toute la Communauté internationale, les pays limitrophes, etc., sont complices de ce projet.

Le Congo sera attaqué par les pays voisins. La population congolaise subira le sort des peaux-rouges (les Amérindiens aux États-Unis et les Premières nations au Canada, ndlr) en Amérique ».

Puis, Mobutu, de conclure, achève Jean-Pierre Momba Etumba : « Le temps est arrivé pour moi de m'en aller. Vous me regretterez...».

Quand il lui livre ce testament, Mobutu met en garde Jean-Pierre Momba Etumba : « Ne divulguez ce testament que 15 à 20 ans après ma mort sinon vous serez tué ». Par qui ? Momba ne le dit pas. Dans ce témoignage, selon ce narrateur, Mobutu annonça que son successeur, Laurent-Désiré Kabila, serait tué. Ce qui arriva le 16 janvier 2001, à Kinshasa.

ALUNGA MBUWA.