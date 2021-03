Des fakenews qui pleuvent sur le regroupement Afdc-A

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Le Soft International n°1520|VENDREDI 12 MARS 2021.

Il y en a plein - le moins que l’on puisse dire - des «fakenews» qui pleuvent sur le regroupement politique ex-FCC, AFDC-A de Modeste Bahati Lukwebo.

DEMENTIS APRES DEMENTIS.

Il y a eu d’abord le fait que l’ancien ministre d’Etat au Plan, nommé informateur par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne voulait que la Primature et rien que la Primature après qu’il ait remis son rapport au Chef de l’Etat sinon il irait planter ses choux dans le territoire de Kabare, dont il est originaire, au Sud-Kivu. Pas question de prendre la tête de la Chambre haute...

Il semble pourtant qu’en temps et en heure, il ait été informe formellement que sa mission s’arrêterait à l’identification d’une nouvelle majorité et qu’elle n’irait pas plus loin...

Finalement la question a été réglée...

Puis, la réclamation des cinq ministères dont, en tête, l’Economie nationale. Des ministères juteux en invoquant «le poids politique» du Regroupement malgré des pondérations par ailleurs.

«HOMME DE PAIX ET DE GRAND CŒUR».

Si cela ne marchait pas, Modeste Bahati Lukwebo remettrait son marteau. On en sait pas plus rien désormais...

Puis, une lettre signée de la main de l’actuel président du Sénat qui annoncerait le ralliement de l’AFDC-A au parti Ensemble de l’ex-gouverneur multi-millionnaire Moïse Katumbi Chapwe.

« Le professeur Bahati Lukwebo est un homme de paix et de grand cœur au même titre que son Excellence Monsieur le premier ministre qui nous a reçus et qui nous a donné des assurances sur le quota réservé au regroupement politique AFDC-A, comment le professeur Bahati peut au jour d’aujourd’hui se retourner contre son Excellence Monsieur le Premier ministre ? », s’est interrogé l’ancien ministre à l’Industrie Rémy Musungayi Bampale, rapporteur de l’AFDC-A.

«C’est chercher à cogner les têtes des autorités quand ses adversaires politiques sont en train de peaufiner des stratégies pour nuire à la bonne réputation de notre autorité. Le professeur Bahati n’a jamais envisagé la mauvaise idée de démissionner », a-t-il poursuivi sur les antennes d’une radio privée commerciale. Puis, une partie judiciaire engagée par le ministre des Affaires humanitaires Steve Mbikayi Mabuluki contre l’AFDC-A pour ne l’avoir pas aligné sur les listes des membres de l’AFDC-A dans la prochaine équipe gouvernementale.

Réponse du rapporteur de l’AFDC-A : le parti de Steve Mbikayi Mabuluki a, depuis le 1er septembre 2019, été exclu de l’AFDC-A par la Conférence des présidents des partis politiques et des personnalités politiques et au nom du parallélisme des formes, il ne saurait réintégrer l’AFDC-A sans procès.

Le PT, Parti Travailliste de Mbikayi Mabuluki ne saurait dès lors ester en justice ni contre l’AFDC-A dont il ne fait plus partie, ni contre son autorité morale statutaire... Dont acte.

ALUNGA MBUWA.