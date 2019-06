Des députés provinciaux pourraient décider de poursuivre Denis Kambayi

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Denis Kambayi Cimbumbu accuse dans une déclaration fracassante les députés nationaux Claudel André Lubaya, Delly Sesanga Hipungu, le père de celui-ci Patrice Aimé Sesanga et John Ntumba, des députés provinciaux Alex Kande Mupompa d’avoir ourdi un complot contre lui et de vouloir replonger le Kasaï Central dans le conflit.

«Je ne mâche pas mes mots. Lubaya, Sesanga père et fils, John Ntumba et Alex Kande m’en veulent. Ils tentent d’instrumentaliser l’Assemblée provinciale contre moi. J’ai alerté mon frère, le gouverneur Martin Kabuya, de faire très attention avec cette bande qui veut l’induire en erreur car ces cinq personnes veulent le voir échouer pour se moquer de lui. Ces gens sont en quête d’un nouveau leadership provincial qui leur fait cruellement défaut», déclare Denis Kambayi, ancien ministre des Sports aujourd’hui sénateur après avoir été gouverneur du Kasaï Central.

Cette réaction fait suite au rapport d’une commission d’enquête de l’Assemblée provinciale du Kasaï Central sur des biens, immeubles et engins de l’Assemblée provinciale et du gouvernement provinciaux.

Présenté à la plénière de l’Assemblée provinciale vendredi 31 mai, le rapport fait état de trente trois véhicules de la province et divers autres biens détournés quand Kambayi était gouverneur de province.

La commission parlementaire constate que Kambayi, actuellement sénateur, Augustin Kamuitu, actuellement député national et Mathieu Ntolo Mutatayi, vice-président de l’Assemblée provinciale ainsi que les personnes figurant sur la liste en annexe sont auteurs d’actes répréhensibles et de détournement». La commission demande à la plénière de traduire les personnes citées en justice. Denis Kambayi Cimbumbu qui regrette de voir sa réputation traînée dans la boue, ne donne aucun détail d’implication des personnalités qu’il met en cause.

«Cette commission parlementaire ne m’a jamais entendu ni convoqué. Comment peut-elle conclure sur ma responsabilité dans le détournement des biens pour lesquels je n’ai signé aucun acte de désaffectation», s’interroge-t-il.

Le rapport sera présenté lundi 3 juin à la plénière, débattu et éventuellement entériné.

D. DADEI.