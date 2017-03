Des adhésions massives au PA et au KD donnent lieu à une fête

A l’occasion de la remise de la carte aux nouveaux adhérents.

Grande animation politique samedi 4 mars le long du boulevard Lumumba au siège du Parti pour l’Action. Ses dirigeants auxquels se sont joints ceux de Kabila Désir ont réuni près de mille membres lors d’une cérémonie d’adhésion massive de nouveaux militants. Autorité Morale du Parti pour l’Action et de Kabila Désir, l’élu et le réélu du territoire de Masimanimba, dans l’ex-Bandundu, le professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba présidait une cérémonie qui a pris l’allure d’une fête populaire, les membres pour la plupart des dames chantant et dansant au rythme envoûtant de l’hymne de Kabila Désir exécuté par la Mamou Nationale, la star de la chanson congolaise Tshala Mwana.

La remise de la carte de membre a donné lieu à des véritables scènes d’hystérie, signe de l’amour que ces nouveaux adhérents portent à leur parti. «De là la responsabilité des dirigeants…», a expliqué un participant qui fait le constat ci-après: «Quand dans certains états-majors de la majorité comme de l’opposition, on se bouscule pour le positionnement, au Parti pour l’Action et à Kabila Désir, on bat le pavé des militants».

Pour l’occasion, Tryphon Kin-kiey Mulumba s’est voulu pratique, réitérant ses appels maintes fois entendus à cultiver l’amour pour son parti, appels à lui apporter tout le soutien nécessaire - intellectuel et matériel à la veille de grandes échéances politiques -, appels à ne jamais attendre tout de son parti, appels à cultiver la loyauté et l’engagement.

«Un parti politique est le lieu où l’on vient en toute liberté et d’où l’on part en toute liberté. L’essentiel pour le parti est ce Peuple que vous êtes et qui croyez aux valeurs que le parti porte et que vous connaissez. Nous vous disons toujours la Vérité, et, puisque c’est la Vérité que nous vous disons, tout ce qui arrive est ce que nous vous avons annoncé; il suffit de regarder les événements qui se produisent ou se profilent à nos yeux», a déclaré ce membre du Bureau Politique de la Majorité Présidentielle.

LOYAUTE ET CUIRASSE.

«Les accords du 18 octobre de la Cité de l’Union Africaine comme que ceux dits de la Saint Sylvestre (conduits sous les bons offices des ecclésiastiques de la CENCO) ont balisé le chemin des élections voulues par tous libres, transparentes, justes et apaisées», a expliqué le président faisant fonction du P.A, Crispin Miyambi. «L’enrôlement des électeurs en cours confirme cette détermination populaire. Nos deux partis PA et KD doivent saisir cette opportunité et s’engager pour des élus à tous les niveaux à travers la République».

Puis d’affirmer l’identité et les convictions des deux partis: «Nous sommes PA; nous sommes KD; nous sommes de la Majorité Présidentielle; nous sommes des Kabilistes de pointe; nous avons un serment; l’option unique levée: «La Loyauté» est une cuirasse qui ne faiblit jamais». «Rien ne se fera au Congo sans Kabila ni contre Kabila». Puis d’inviter ses camarades à se lever et à aller à la conquête du pouvoir à tous les niveaux. Puis: «Oui Camarades nouveaux adhérents, nous avons une autorité Morale Forte, l’homme qui, en 2006, a été élu comme indépendant, battant les listes à sept candidats dans le Masimanimba; l’homme qui, en 2011, a été le seul à être réélu parmi les sept Députés Nationaux de 2006 sortants; l’homme qui a fait élire en 2006 comme en 2011 massivement le Candidat Joseph Kabila Kabange, dans le Bandundu et dans le Masimanimba».

«C’est un véritable Crabe qui s’est forgé, qui nous appelle tous à l’imiter comme Crabe. Oui, PA et KD restent fidèles à l’Autorité Morale de la Majorité Présidentielle, le Raïs Joseph Kabila Kabange en tous temps et en toutes circonstances, comme à leur Autorité Morale, le Professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba».

C’est peu avant d’inviter celui-ci à prendre acte de toutes ces adhésions massives et collectives.

L’un des organisateurs de la manifestation, le secrétaire exécutif de la Fédération Mont Amba, Me Blaise Tayeye Mundwene qui prenait la parole également au nom de ses collègues des trois fédérations de la Capitale et qui a choisi de se présenter dans la circonscription électorale de Bagata, province du Kwilu, a dit toute sa joie en cette matinée expliquant que cette cérémonie s’inscrit dans la ligne des activités traditionnelles de notre Parti. Car, aussi vrai que l’objectif de tout Parti politique est la conquête, l’exercice et la conservation du Pouvoir public, il reste évident que cela ne pourrait se concrétiser qu’avec des membres engagés à ce Parti. Ainsi donc pour le PA et pour Kabila Désir qui reçoivent ce jour des nouveaux membres adhérents, cette cérémonie reste mémorable comme l’est le jour de la naissance d’un bébé. Il a rappelé un devoir civique: le droit de voter et d’être élu lançant en direction des membres de ces deux partis - en ce moment, où nous avançons lentement mais surement vers les différentes échéances électorales - l’appel en vue de vous faire enrôler massivement afin de nous assurer du maximum des sièges à pourvoir.

ALUNGA MBUWA.