Dans la Capitale, guerre des poubelles entre Ngobila Mbaka et Kimona Bononge

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Le Soft International n°1548|LUNDI 21 MARS 2022.

L’administrateur-délégué du patronat congolais, la FÉC, Fédération des entreprises du congo, Jean-Justin Kimona Bononge, appelle tous les membres du patronat congolais à ignorer le monopole accordé par l’Hôtel de ville à la firme Miss Propre dans la collecte et l’évacuation des déchets ménagers et assimilés dans la commune de la Gombe. Force est de constater que l’Hôtel de ville s’emmêle... les poubelles dans l’assainissement de la Capitale, voilà dix ans.

«Nous exhortons tous les membres de la FÉC à se conformer à la législation en vigueur en matière de concurrence. L’État garantit le droit à l’initiative privée.

Ce principe est relayé au niveau de la loi n°18/020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence : la liberté de commerce et de l’industrie est garantie en RDC. Elle s’exerce dans le cadre de la liberté de prix et de la libre concurrenc », écrit Jean-Justin Kimona Bononge.

Fin 2019, l’Hôtel de ville était pourtant en négociation avec le groupe Hantan pour la fabrication des bacs poubelles publics aux différentes couleurs, conformément aux caractéristiques des déchets biodégradables et non biodégradables.

Pourtant, l’administration précédente - celle de André Kimbuta Yango - et le gouvernement Tshibala avaient déjà pris d’autres engagements.

L’ancien Gouv’ de la ville de Kinshasa envisageait de recruter 3.000 jeunes pour former une armée de videurs de poubelles dans la capitale en dehors de la Régie d’assainissement et des travaux publics de Kinshasa (RATPK).

PROJET KIMBUTA AUX POUBELLES.

Le projet était encore en gestation, au départ de Kimbuta de l’Hôtel de ville de Kinshasa, a-t-on appris. Visiblement, ce projet n’a pas été repris dans l’ambitieux programme d’assainissement de la capitale élaboré par le nouveau gouverneur Gentiny Ngobila Mbaka.

Quelques mois plutôt, le BCECO, Bureau central de coordination des projets avait conclu un marché de fourniture du matériel aratoire avec l’entreprise Standard Company pour environ 26.000 $US, toujours dans le cadre de la salubrité de la ville de Kinshasa. Le BCECO a agi pour le compte du gouvernement central. Le gouvernement Tshibala a, en effet, créé le FONAK, Fonds d’assainissement de Kinshasa.

Selon Joseph Kapika Dikanku, alors ministre d’État, ministre de l’Économie, le FONAK devrait être alimenté par l’OCC, Office congolais de contrôle, l’OGEFREM, Office de gestion du fret multimodal, la DGDA, Direction générale des douanes et accises et le FPI, Fonds de promotion de l’industrie. Au terme d’une réunion tenue le 6 septembre 2017, entre les membres des gouvernements central et provincial de Kinshasa sur la taxe d’assainissement de la capitale, une commission mixte a été mise en place afin de déterminer le pourcentage à verser, les modalités et la périodicité. Rien n’est venu.

Lancée depuis le 12 janvier 2022 par le Commissariat général en charge de l’Environnement et Aménagement de la ville de Kinshasa, le programme dit Gombe Bopeto devrait entrer dans la phase exécutoire, courant mars, et cible non seulement des institutions publiques, des ambassades, des organismes internationaux, mais surtout des privés, sociétés, supermarchés, hôtels, restaurants, etc.

Le 10 février dernier, le bourgmestre de la commune de la Gombe, Fabrice Ngoy Kazadi, rappelait à tous ses administrés que «l’exclusivité de la collecte des immondices dans sa juridiction est accordée à la société Miss Propre». Un monopole qui viole la loi, selon la FEC.

Dans sa lettre référencée DJSF/JG/BL/F.0368/2022 du 11 mars 2022, adressée à Mme la Commissaire générale en charge de l’Environnement et Aménagement de la ville de Kinshasa, Kimona Bononge, tout en sollicitant un report du lancement du programme Gombe Bopeto à travers un recours gracieux en rapport avec la mise en œuvre du programme Gombe Bopeto qui confie le monopole de la collecte et de l’évacuation des déchets ménagers et assimilés à l’entreprise Miss Propre », dit aussi contester cette décision « pour la violation des principes constitutionnels et légaux et pour le préjudice encouru par ses membres évoluant dans le secteur ».

Branle-bas. Un imminent juriste, Me Willy Wenga, estime que le monopole attribué à Miss Propre peut être attaquée devant les cours et tribunaux.

POLD LEVI.