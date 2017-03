Dan Getler toujours aussi sale

L’ONG Global Witness l’a encore dans ses crocs.

Il a beau soigner son image internationale, rien n’y fait. Le magnat Dan Gertler toujours aussi sale. Arrivé au Congo - Zaïre - avec juste un attaché casé, il s’y est fait une fortune colossale, rachetant, revendant, sans avoir à rendre des comptes à personne. Dans le diamant. Et dans le cuivre...

Toutes les ONG internationales sont à ses trousses. Selon le tout récent Global Witness, Glencore - le géant anglo-suisse - lui a versé plus USD 75 millions. Des transactions faites au détriment de la principale société publique minière du pays Gécamines.

«De 2013 à 2016, Katanga Mining, société cotée à la bourse de Toronto et détenue majoritairement par Glencore, a adressé des pas-de-porte [supplément de loyer] et d’autres paiements d’un total de plus de 75 millions de dollars à la société Africa Horizons Investment Limited (AHIL), détenue par Dan Gertler [via son groupe Fleurette, NDLR] et enregistrée dans les îles Caïmans», la britannique écrit l’ONG britannique Global Witness qui a tout intérêt d’être performante pour justifier ses fonds. «En vertu du contrat initial, ces paiements auraient dû être effectués à la Gécamines (Générale des carrières et des mines, propriété de l’État)», écrit l’ONG. Des accusations qui s’ajoutent à celles portées en novembre par l’ONG, qui avaient déjà révélé que des royalties dues à la Gécamines dans le développement du projet minier Kamoto Copper Compagny (KCC, mine de cuivre et cobalt opérée par Glencore dans le Katanga) avaient finalement été versés au très sulfureux milliardaire israélien Getler. Dans ce premier détournement présumé des revenus, l’ONG estimait les sommes indûment versées à la filiale de Gertler à près de USD 880 millions.

GECAMINES MUETTE.

En 2013 et 2014, dans des déclarations publiques adressées à l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives, organisation suédoise visant la publication des revenus issus des ressources minières, pétrolières et gazières que notre pays a rejoint en 2014, Glencore avait indiqué avoir effectué des paiements à la Gécamines.

Des paiements qui ont finalement été adressés à AHIL, reconnaît Glencore dans un communiqué à l’agence Reuters et à la française Afp. «Les paiements de pas-de-porte pour 2013, 2014, 2015 et 2016 à Africa Horizons Investment Limited ont été effectués conformément à l’instruction de paiement de Gécamines» et «des accords tripartites de royalties entre KCC, Gécamines et AHIL». Les paiements ont également été confirmés par le groupe Fleurette de Dan Gertler qui conteste vertement les conclusions de Global Witness.

Dans un communiqué, le groupe que contrôle l’homme d’affaires israélien explique que ces transferts de paiement (dûs à la Gécamines et finalement payés à AHIL) interviennent en remboursement «partiel» d’un prêt de USD 196 millions consenti par Fleurette à la Gécamines. Gécamines n’a pas voulu réagir.

D. DADEI.