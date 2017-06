Couvre-feu décrété à Beni et Butembo

Une véritable spirale infernale, une énième évasion intervenue dimanche 11 juin à la prison centrale de Beni dite Kangbayi.

Deux personnes sont mortes lors d’une série d’attaques menées simultanément au Parquet de grande instance de Matete et au Bureau de la police du district de Mont-Amba. Une policière et un assaillant ont trouvé la mort lors d’échanges nourris de tirs. Les attaques se sont produites samedi 10 juin tôt dans la matinée. Le bilan livré par les autorités judiciaires fait état de dix-sept personnes évadées.

BDM NE VEUT PAS RATER LE COCHE.

Selon ces autorités, ces attaques menées par une centaine d’assaillants armés visaient la libération des détenus du cachot.

Des témoins ont fait état d’un premier coup de feu entendu vers 3 heures du matin et l’attaque n’aurait duré qu’une trentaine de minutes.

Au parquet de grande instance de Matete, les assaillants ont rencontré la résistance de la police qui a réussi à les repousser mais un agent féminin de police judiciaire du nom de Biliya du commissariat de police de Kisenso est morte touchée par un tir tandis que quatre autres policiers sont «grièvement blessés», selon un communiqué du colonel Mwanamputu, porte-parole de la PNC. Un assaillant a également succombé de ses blessures.

Avant de prendre la fuite, les assaillants ont mis le feu aux bâtiments et incendié 11 véhicules, selon la PNC. Sur les dix-sept évadés, on compte 14 au cachot de la police et 3 au Parquet de grande instance. Cette évasion a lieu après plusieurs autres intervenues notamment à la prison centrale de Kinshasa à Makala dite «évasiuon du siècle» où, selon un rapport officiel des autorités pénitentiaires, 4.748 détenus ont fait la belle sur un total de 8.075 détenus, au Kongo Central mais aussi dans l’ex-Katanga notamment.

Parmi les évadés de Makala, on compte le député Zacharie Badiengila alias Muanda Nsemi du mouvement Bundu Dia Mayala. Selon une note authentifiée de nomination de ce parti «panafricain d’avant-garde» datée du 14 mai 2017, «suite au mandat reçu du Grand Maître Muanda Nsemi en date du 14 mai 2017, nous, Fula Matingu et Sita Nsoni Zeno, secrétaire général et Directeur du Bureau Politique du parti Bundu dia Mayala, nous attestons par la présente que Monsieur Ernest Wamba dia Wamba est nommé Président National du Parti politique Bundu Dia Mayala, en sigle BDM».

UNE SPIRALE INFERNALE.

Originaire du Kongo Central, Ernest Wamba dia Mwamba, très engagé politiquement à la fin des années 1990 et début 2000, fut le premier président du Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD, l’ex-rébellion pro-rwandaise) à Goma lors de la tentative armée de débarquement à Matadi avant de la quitter pour rejoindre l’aile pro-ougandaise du RCD à Kisangani. Depuis, il vivait entre la Tanzanie et les Etats-Unis d’Amérique. Né en 1942, à Sundi-Lutete, dans le Kongo Central, ce professeur d’Histoire qui enseigne à l’Université de Dar es Salaam, en Tanzanie, avait pris part à la Conférence nationale souveraine, CNS.

Sa nomination est signe que Zacharie Bandiengila Ne Muanda Nsemi s’étant volatilisé depuis son évasion de la prison de Makala et appelé à vivre longtemps encore en cachette, a pris la décision de ne pas faire rater le coche à son parti à l’approche des scrutins. Il veut faire élire ses partisans.

Le professeur Ernest Wamba Dia Wamba pourrait redonner du crédit qui faisait défaut à ce BDM qualifié par d’aucuns de milice.

Au moment d’aller sous presses, on apprenait dans ce qui paraît être une véritable spirale infernale, une autre évasion intervenue dimanche 11 juin à la prison centrale de Beni dénommée Kangbayi. Bilan de l’attaque donnée par Twitter par le gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku: 930 prisonniers en cavale (il ne reste que 36 prisonniers), onze personnes tuées dont huit gardiens de prison. L’attaque a été menée à l’arme lourde. Parmi les prisonniers évadés, il y aurait nombre d’ADF-NALU poursuivies après les cruautés commises à Beni. Un couvre-feu a été instauré à partir de 18h30’.

ALUNGA MBUWA.