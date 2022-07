Costume-cravate, Kamerhe sous les ors de la République

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Le Soft International n°1556|MARDI 5 JUILLET 2022.

Ce jour-là, toute la ville haute savait. Il était annoncé et attendu à la Cité de l'Union Africaine. Lui: Vital Kamerhe Lwa Kanyiginyi Nkingi ! L'homme qui, dans le pays, à l'étranger, avait fait sangloter amis et partisans, fait boire des verres à ses adversaires, certains pleurant de joie, ces mots à la bouche : «Cette fois, on l'a eu... ».

Vital Kamerhe Lwa Kanyiginyi Nkingi était là, bien là, ce mardi 28 juin 2022, en chair et en os. Costume sombre et cravate rouge, la couleur de son parti UNC, accueilli avec joie, sourire, par le Chef de l'État, le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous les ors de la République, attendu dans la cour, jusque tard dans la soirée, par une meute de médias pour ses premières déclarations publiques, à la presse, qu'il raffole et dont il retrouvait miraculeusement l'usage, après deux ans passés loin de la scène.

CACH RETROUVÉ.

Au Président de la République qui lui demande, d'entrée de jeu : «Comment vas-tu, Vital?».

Réponse courte, courtoise, classique, protocolaire de l'ancien DirCab du Président de la République : « C'est l'émotion Monsieur le Président...».

En clair : « C'est l'émotion Monsieur le Président... » (de vous retrouver, là, de me retrouver là, devant vous!). C'est la direction de la Communication de la Présidence de la République qui rapporte ce moment. Et pour cause? Les retrouvailles suis de chaude accolades...

Et, ces deux personnalités qui avaient consolidé leur partenariat un jour de novembre 2018 à Nairobi, après l'échec de la réunion de Genève, pour créer la coalition électorale Cap pour le Changement, CACH, se lâchent sur ces beaux sofas, revoyant ensemble le passé, le/s chemin (s) parcouru (s)...

Chez Kamerhe, rien, malgré toutes ces deux années, n'avait vraiment changé : Kamerhe avait toujours, avec lui, son homme de confiance, son plus proche, Michel Moto Muhima, qu'il ne quitte, qui ne le quitte pas. Il était là, assistant à retrouvailles...

Combien d'heures Kamerhe est-il resté, en tête-à-tête, avec le Chef de l'État ? De quoi il a parlé, avec le Chef de l'État ? Qu'est-ce qu'ils se sont dits, tous les deux ? Comment se sont-ils dits, tous les deux ?

Nul ne le saura jamais rien hormis eux-mêmes. Les Congolais ne se contenteront que de ce que l'ancien DirCab avait pu dire, ce qu'il pouvait dire, en public, au public, à sa sortie de ces retrouvailles à la Cité de l'Union Africaine.

Son parti et sa défense ont toujours dénoncé un procès politique ?

Lui, il dit mieux : «Politique n’est pas le mot qu’il faut. C’était un procès cynique. Quand je clamais mon innocence, personne ne voulait me croire. J’avais dit que la vraie justice viendra de Dieu ».

Quel sentiment a-t-il après cette rencontre? Quel homme a-t-il retrouvé ? Réponse : «J’ai beaucoup aimé. Le Président a respecté le principe de l’indépendance de la justice.

De toutes les valeurs chrétiennes, la plus difficile à observer, c’est la patience et la résilience, la foi en Dieu. J’ai appris beaucoup de choses en prison. Pardonnons-nous, nous tous ! Je savais que j’étais innocent. Mais personne ne voulait me croire... ».

Puis : « C’était aussi la joie de retrouver un partenaire politique. Quelle que soit l’épreuve qu’on endure, cette épreuve doit être en-dessous de ce qu’on est déterminé à donner à la nation, à la patrie, à la communauté. C’est en cela que nous allons gagner…».

Comment se voit-il désormais quand certains le voient à la Primature?

VK botte en touche : «Je me vois comme un citoyen prêt à servir son peuple… Je vois à quoi vous pensez. Mais je ne vous dirai rien...».

«Je réitère ma loyauté envers Félix Tshisekedi et je suis prêt à renforcer le partenariat politique qui me lie au Chef de l’Etat à travers nos partis politiques, UNC et UDPS et tous les autres».

IL N'EST PAS PRESSE.

Il vante la réalisation de son projet de 100 jours: « 142 écoles construites, 132 centres de santé, un grand hôpital à Lubumbashi, un pont de 145 kms dans le Tanganyika. Nous ne parlons pas de tout ce que nous avons fait comme incubateur dans le Kivu qui produit le tilapia. Chaque province a été touchée par au moins trois projets ».

Mais, trouve le moment peu propice.

Il lui en faut du temps pour en parler, beaucoup de temps, il n'y a rien qui presse. «Nous aurons d’autres occasions d'en parler. Nous allons parler en profondeur de ce projet».

Sur les réseaux sociaux, la photo de l’accolade fait la une. «Bon pied, bon œil le coach est de retour», poste un partisan. Qui rappelle une déclaration du Président, lors d'une interview historique à Goma. « Comme l’avait prophétisé son ami, le prophète de la nation, l’excellent Félix : Vital est un homme intelligent et honnête.

Il a un avenir et a encore un rôle à jouer dans ce pays. Malheur à ceux qui ont méprisé cette prophétie», commente-t-il. «Ensemble pour un Congo retrouvé », écrit sur son compte le secrétaire général de son parti, Billy Kambale.

Ce qui est sûr, ce mardi 28 juin 2022 est annonciateur de quelque chose. Quoi ? Il ouvre une nouvelle page politique au Congo.

D. DADEI.