Comme les Kardashian, l’incroyable famille Pembe

Entre richesse, beauté et puissance, les Pembe sont une famille africaine qui fait rêver sur Instagram.

Vous connaissez les Kardashian Wanda Peeps, l’une des familles les plus puissantes du showbiz américain. Savez-vous qu’au cœur du Continent, au Congo, un clan similaire est en passe de s’ériger comme la famille la plus en vue d’Afrique? Entre politique, luxe, argent et beauté, plongée au cœur de l’incroyable famille Pembe.

Ils sont riches, beaux et puissants. Découvrez les Pembe, une famille africaine qui fait rêver…

Cette famille a su bâtir et asseoir son empire sur les deux berges du fleuve où elle fait rêver de milliers de personnes qui les suivent au quotidien sur Instagram. Faites mieux connaissance avec les membres de ce clan.

Didace Pembe.

C’est le père de la famille, le chef de clan. Homme politique, il est le président du Parti écologiste congolais PECO. Ressortissant du Maï Ndombe, l’une des ex-provinces du Bandundu, il est élu et réélu de Mushie avant d’être nommé ministre de l’Environnement en 2007. Didace Pembe est membre de la Majorité Présidentielle. D’où sa puissance...

Le Monsieur est bel homme et affiche une allure de dandy assumée. Père de sept enfants - toutes des filles (dont les prénoms finissent par la lettre «a») - Didace est celui qui trône à la tête de ce clan qui en met plein la vue sur les réseaux sociaux.

Lina Pembe Bologna.

Fille d’un père expatrié italien et d’une mère métisse congolaise de Goma, Nord Kivu, Lina Pembe Bologna est la Kris Jenner du clan. C’est une business woman aguerrie, même si elle est le premier soutien politique de son mari. Pour preuve, Lina Pembe est aujourd’hui la 1ère Vice-présidente du PÉCO fondé par son mari en 2008 (Ne dit-on pas que derrière un grand homme se cache une grande dame? Maintenant, on peut dire à côté…). Un engagement politique qui ne l’empêche pas de poursuivre ses activités de femme d’affaires car cette lionne du business est aujourd’hui à la tête d’un empire commercial.

Lina Pembe est la propriétaire de la chaîne de boutiques Outlet Shop qui distribue les vêtements Zara dans toute l’Afrique centrale, des boutiques Lina présentes à Kinshasa et à Brazzaville mais aussi du Lina Café qui fait la fierté des fins gourmets de la capitale de la RDC. Une femme tout terrain, une mater androïde 2.0 qui dose encore jusqu’aaaa … l’âme de la famille Pembe en résumé.

Soraya Pembe.

Dans le processus de conquête du continent entrepris par le clan Pembe, la fille ainée Soraya, 27 ans, joue un très grand rôle. Celle-ci est installée du l’autre côté du fleuve Congo où elle a frappé un grand coup en épousant un certain RNS, neveu multimillionnaire sinon multimilliardaire. Certainement initiée par ses parents, la ravissante Soraya n’a pas mis du temps à se lancer dans les affaires. Loin des yachts de Miami où on avait pris l’habitude de la voir aux premières heures de son union, celle-ci s’est mise à son propre compte et est désormais la propriétaire de la boutique Street Design qui fait pignon sur rue à Brazzaville. L’une des plus belles boutiques de vêtements du Congo voisin selon les aficionados de shopping. Côté vie privée, elle est plutôt discrète, mais on sait tout de même qu’elle a donné naissance au premier bébé garçon du clan, son deuxième enfant. Un vrai bonheur pour la famille qui s’en est réjouie.

Mareva Pembe.

C’est la Kim Kardashian du clan Pembe. Passionnée de mode, Mareva Pembe alias Evalisha a passé toute son enfance au Congo avant de se rendre à Paris, la capitale de la mode. Elle s’initie alors au rouage de la profession avant de se lancer à son tour. Sur Instagram, Mareva Pembe devient une fashion bloggeuse régalant ses près de 55.000 followers de ses styles et de ses goûts, avant de revenir à Kinshasa lancer son concept: Lina Generation by Evalisha. Une déclinaison de la marque de sa mère Lina Boutique rajeunie et spécialement désignée pour une clientèle plus jeune et plus tendance. Une réussite qui classe aujourd’hui Mareva Pembe parmi les jeunes entrepreneurs congolais à suivre.

Raïssa Pembe.

Elle essaie d’être discrète mais il est difficile de l’être lorsqu’on porte le patronyme Pembe. Raïssa, la troisième fille du clan, a du charme et du goût. C’est d’ailleurs à elle que le public kinois doit la conception et la matérialisation de la boutique Lina Generation de sa sœur Evalisha Pembe. Cette dernière lui en a d’ailleurs été très reconnaissante.

Jessica Pembe.

C’est la Pembe la plus suivie sur Instagram après sa sœur Evalisha. Jessica, 21ans passe le clair de son temps en Europe où elle poursuit ses études. Sur son compte Instagram, la jeune fille gratifie ses plus de 23.000 followers de ses poses de modèles. Car comme ses ainées, Jessica Pembe a tous les atouts pour se faire une place dans l’univers très concurrentiel de la mode.

Sonya Pembe.

Dans la dynastie Pembe, une autre starlette des réseaux sociaux, Sonya Pembe, 16 ans, c’est le visage d’ange de la famille. Avec 10.000 followers sur son compte Instagram, Sonya est sur la même voie tracée par ses aînées, et fait office d’ambassadrice du clan Pembe sur la toile. Mama, viens doucement oh!

Alicia, Marica Pembe.

Ce sont les deux cadettes de la famille. La prunelle des yeux de la mama Lina Pembe Bologna. Alicia et Marica Pembe sont les chouchous de tout le clan Pembe qui a un œil très protecteur sur leur quotidien. De futures Kylie et Kendall en devenir? Difficile de savoir ce que l’avenir leur réserve mais ce qui est sûr c’est que la relève de la famille est Pembe sera dignement assurée avec ces deux petites poupées.

JE WANDA MAGAZINE.

avec LE SOFT.