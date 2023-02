A Cape Town, le président vante le potentiel minier du pays très convoité

Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part au forum annuel minier africain «Investing in African mining, Indaba 2023», à Cape Town, en Afrique du Sud.

Placé sous le thème « débloquer l’investissement minier africain : stabilité, sécurité et approvisionnement », cet Indaba 2023 a accueilli 6.500 participants, dont 500 entrepreneurs du secteur minier venus du monde entier discuter des défis et des opportunités auxquels est confrontée l'industrie minière du continent.

Le but de ce forum 2023 a été de doter l'Afrique des moyens, dont elle a besoin, pour renforcer sa puissance économique dans le contexte de la ruée mondiale pour sécuriser l'approvisionnement pour une transition énergétique plus verte.

Présent à Cape Town, le président congolais a profité de cette occasion pour présenter sa vision de la transformation du secteur minier au Congo, reconnue comme un scandale géologique. Il a préconisé la création des industries locales de transformation des produits miniers afin de permettre aux populations africaines de bénéficier de plus d'avantages des richesses du sous-sol de leurs pays.

POTENTIEL MINIER TRES CONVOITE.

Il a présenté les opportunités d'investissement dans ce secteur et offert un pacte de confiance aux potentiels investisseurs.

Il a déclaré que le potentiel minier du pays est convoité par certains Etats du monde, méfiants d’un cadre d’échanges fructueux gagnant-gagnant profitable à tous,

« Cependant, il est triste de constater que cette abondante dotation naturelle (les richesses minières du Congo), n’a toujours pas profité au pays, encore moins à l’Afrique en raison des questions de mauvaise gouvernance enracinée depuis des décennies, mais aussi d’une insécurité savamment orchestrée par des puissances obscures avides de nos ressources naturelles, comme c’est le cas présentement dans la partie est de la RDC», a-t-il déclaré.

C’est le cas, a précisé le président, de « l’Ituri et le Nord-Kivu, avec le mouvement armé M23, qui n’est autre que le déguisement d’un voisin belliqueux, le Rwanda, obnubilé par nos ressources, mais malheureusement maladroit dans sa méthode pour y accéder, préférant la guerre, plutôt qu’un cadre paisible d’échanges fructueux gagnant-gagnant ».

Il a salué la tenue de ces assises de Cape Town, placées sous le thème « libéraliser l’ investissement minier africain : stabilité, sécurité et approvisionnement». Il a souligné le rôle stratégique de son pays à l’ère du Changement climatique, grâce à son potentiel minier. « Point n’est besoin de rappeler ici que mon pays la RDC est connu pour son potentiel minier représentant 1.100 différentes substances minérales. Toutes ses provinces peuvent prévaloir détenir des richesses minières», ce qui fait que «la RDC se révèle comme un État-solution, de par ses stratégiques », avec des minerais tels « le cobalt, le coltan, le germanium et le lithium, pour garantir une meilleure transition écologique».

« C’est donc une destination des choix qui offre d’innombrables opportunités. Financiers, exploitants miniers, équipementiers, sous-traitants, recycleurs, chacun peut y trouver sa part! », a-t-il poursuivi. Il a, en outre, communiqué aux participant son idée d’avoir des industries locales de transformation des produits miniers, afin de permettre aux populations africaines de bénéficier de plus d’avantages des richesses de leur sous-sol. « Le secteur minier de la République démocratique du Congo ne saurait être profitable aux investisseurs que vous êtes que s’il répond aux aspirations des communautés locales impactées par les projets miniers. C’est dans ce contexte précis que des mécanismes de redistribution des revenus ont été insérés dans la législation de mon pays, au profit des populations impactées par les projets miniers», a-t-il fait savoir.

LE COMMUNIQUE DE LA PRESIDENCE.

Ci-après, le communiqué de la direction de la communication de la présidence de la République.

«Le président Félix-Antoine Tshisekedi s’est adressé aujourd’hui au Forum African Mining Indaba, la plus grande rencontre d’investissement minier africain au monde, qui se tient à Cape Town. Le président est en visite en Afrique du Sud pour rencontrer son homologue Cyril Ramaphosa et pour promouvoir les possibilités d’exploitation minière dans un climat des affaires réformé en République démocratique du Congo. Le président est accompagné à l’événement par le Ministre des Finances Nicolas Kazadi, le Ministre de l’Industrie Julien Paluku Kahongya, le Ministre des Affaires Étrangères Christophe Lutundula, et le ministre des Mines Antoinette N’samba Kalambayi. Le président et les ministres qui l’accompagnent tiendront des réunions bilatérales avec des investisseurs et des banquiers influents pendant les quatre jours du forum qui s’étalent du 6 au 9 février, l’occasion d’explorer».