Bukanga Lonzo la clé boa

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Le Soft International n°1518|LUNDI 15 FEVRIER 2021.

L’Homme d’Etat craint l’Etat; il ne peut le traîner dans la boue.

Pour la énième fois, l’ex-Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon a monté un chapiteau via une agence de communication pour s’adresser au Congo et au monde du haut de sa chaire depuis un palace de la ville. Au cœur : une communication de tourmente sur Bukanga Lonzo Gate avec 285 millions de US$ décaissés par le Trésor public sans que l’IGF ne retrace 80 millions de US$ qu’elle dit «partis en fumée». Ce vendredi 12 février, on attendait du nouveau.

Ce furent les mêmes mots mémorisés répétés à l’envi dans une salle timide. Attaque contre un service de l’Etat, IGF, Inspection Générale des Finances. Menaces contre le Patron de l’IGF qu’il veut traîner devant les tribunaux. Jules Alingeti Key est-il auteur ou co-auteur de ce rapport?

L’ex-Premier ministre ignore-t-il le statut particulier de ce haut fonctionnaire de l’Etat qui ne peut être poursuivi qu’avec l’autorisation du Président de la République? L’Homme d’Etat est l’homme qui craint l’Etat ; il ne peut mettre l’Etat à genoux...

L’IGF CLÉ BOA.

A qui s’adresse une communication faussement millimétrée avec un jeu de questions préparées, les réponses répétées, mémorisées? Matata cherche-t-il à se disculper avant d’être face à son juge? Pourquoi s’expose-t-il à un tribunal médiatique dont les invités ont été triés sur le volet?

Arrive la séance de notation. Son ex-délégué aux Finances est le meilleur ministre que le pays ait connu à ce jour !

Mieux que Namwisi ma Nkoy? Mieux que Mabi Mulumba? Mieux que l’immense Nyembo Shabani ? Mieux que Pay Pay? Mieux que Kiakwama Kia Kiziki ? Mieux que Mbuyamu Ilankir Matungulu ? Mieux que celui qu’il moque et qu’il dit être «Monsieur 30%» citant Rfi qui cite un certain... Maten...? Mieux que lui-même, le Mentor?

Au fait, que vient faire le seul Kitebi ici? Hier son conseiller, puis son délégué aux Finances très tôt débarqué, D-G de la plus puissante banque de développement du pays FPI, il aurait engrangé 400 millions de $US au loto pour le Kasaï et... Kabeya Kamwanga. Se serait-il déployé sur des marchés financiers du monde?

Ce dossier a vu le jour à la suite d’une rencontre fortuite en vol entre un jeune congolais de Rutshuru et un homme d’affaires égyptien. Kitebi s’est juste éjecté à corps perdu désireux d’aménager dans le Kasaï en vue de se faire désirer, aidé par le Mentor, par des avocats CACH trop entreprenants et peu professionnels après qu’il a répudié des avocats FCC arrivés en fin de vie après que l’un se soit fait retoquer comme candidat ministre de la Justice...

Kitebi est au cœur de Bukanga Lonzo Gate. Vidéos virales et témoignages affluent. Délégué aux Finances, il a été de tous les contrats, est si servile face à son Mentor à chacun de ses voyages à Kindu, à son Université, témoignent tous les proches du dossier prêts à balancer le porc.

Au FPI, la servilité se poursuit par la mise à disposition d’autres contrats au bénéfice du Mentor. Kitebi a d’autres dossiers dans les placards. L’IGF a plongé, l’IGF plonge.

Le Soft International est preneur. Jamais il ne se taira. Jamais on ne lui a fait peur, jamais on ne lui fera peur même si on découche en Europe en retournant une ex-femme dans une villa conjugale. Les caméras de surveillance attestent. Question : le temps que prend la Justice congolaise de connivence avec la pieuvre financière. Des juges retournés, payés pour des voyages d’agrément afin d’être aux abonnés absents, de donner le temps au temps, le temps de sortir des millions des caisses et de financer des opérations de règlements de comptes personnels.

Des preuves affluent...

Matata s’en prend à ses ministres qui attendent la séquence témoins, gardent intactes des correspondances leur intimant l’ordre de signer Bukanga Lonzo.

Matata moque en public la gouvernance Tshisekedi. Comble de tout...

Un ministre l’a échappé, rappelle avoir été enbeded dans une mission à Berlin, autorisée par Angela Merkel, puis face au Premier ministre dans une salle avec la Haute Direction du puissant groupe financier Siemens.

Il doit signer un contrat portant information des services publics de l’Etat. Des centaines de millions de deutsche mark sur la table.

Le ministre rappelle la loi (appel d’offres, examen par ses services techniques, avis du ministre, commission interministérielle, conseil des ministres). Un vrai cauchemar que Matata veut éviter. Il impose le gré à gré.

Comme dans nombre d’autres projets, tel le point d’atterrissage fibre optique Muanda. Refus poli du ministre. La guerre est ouverte. A Kinshasa, le ministre remet sa démission. Matata prend peur.

L’homme avait/a ses «cravates rouges». Comme Katumbi. Comme Kengo. Il veut prendre le pouvoir. Sauf qu’hier l’IGF clé Boa n’existait pas. Vive l’IGF clé boa...