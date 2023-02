Batumona parle élection avec Mboso

Les leaders de l'Union sacrée de la Nation réfléchissent déjà sur les stratégies à peaufiner pour conserver le pouvoir lors de prochaines joutes électorales.

Pour avoir gain de cause, Laurent Batumona Nkhandi Kham, président des forces alliées de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), préconise la réorganisation de cette plateforme politique qui soutient le président de la République, Félix Tshisekedi. Laurent Batumona Nkhandi Kham élu Député de la circonscription de la Funa, à Kinshasa, et qui est désormais Directeur Général de la Direction Générale de la Dette Publique, DGDP, ex-OGEDEP, a fait part de sa vision lors d'un échange qu'il a eu mercredi 8 février 2023 avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso N'kodia Pwanga.

« Les choses commencent à se préciser au sein de l’Union sacrée. Bientôt, la charte fondatrice de la plateforme sera rendue publique et adoptée par la plénière. Raison pour laquelle, nous disons que les stratégies électorales doivent démarrer dès à présent », a affirmé Laurent Batumona Nkhandi Kham qui fut, lors de la dernière campagne de la présidentielle, directeur national adjoint de campagne du candidat n°20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Outre la tenue des scrutins, les deux hommes ont évoqué les défis de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs surtout dans la partie Ouest du pays. L'agression du Congo par le Rwanda via le M23 a également été au menu des discussions le même jour entre le speaker de la chambre basse du Parlement et le sénateur Évariste Boshab Mabudj-ma-Bilenge qui vient de quitter l'ex-parti présidentiel PPRD et a adhéré à l'Union sacrée.

« Nous avons eu des échanges fructueux sur l'enrôlement et la situation d'insécurité dans l'Est du pays », a déclaré Boshab.