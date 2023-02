Attachement populaire sans la moindre ride

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Le Soft International n°1572|LUNDI 23 JANVIER 2023.

Il faut l'avouer : Tryphon Kin-kiey Mulumba n'avait pas su comment aborder sa base, à l'Ouest du Congo, la base du Bandundu, celle du Kwilu au lendemain du partage des postes de l'État intervenu après l'investiture en janvier 2019 du Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dont il avait porté les couleurs lors de la présidentielle comme Directeur de campagne pour le Grand Bandundu.

À la formation de la coalition CACH, Cap pour le Changement, différents accords ont été signés mais des agendas politiques avaient compliqué sinon bloqué l'exécution des textes.

Le Professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba attendait de voir une éclaircie alors que les jours passaient et se ressemblaient inexorablement.

OBLIGATION CONSTITUTIONNELLE.

S'il s'était habitué à se rendre au moins tous les deux mois voire tous les 45 jours à la cité de Masimanimba, à 4 heures de route de la Capitale où il dispose d'une résidence et dans celle de Kikwit où il a également une propriété comme dans des secteurs proches (Kinzenga, Kitoy, Mokamo, Monsango, etc.), c'est plus de quatre ans après l'entrée en fonctions du Président de la République et la mise en place de deux gouvernements dirigés par les Premiers ministres Sylvestre Ilunga Ilunkamba et Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge que la troisième personnalité de la coalition CACH va se résoudre à affronter son Mayumbu natal à l'occasion de l'opération constitutionnelle d'identification et d'enrôlement des électeurs lancée le 24 décembre 2022 pour la partie Ouest du pays par la Commission Électorale Nationale Indépendante, CÉNI.

En une dizaine de jours, une dizaine de villages-centres d'identification et d'enrôlement des électeurs visités à l'improviste et, partout, à l'arrivée de la délégation, des chants et des danses populaires pour cet homme appelé ici couramment et affectueusement en langues Mbala «Ya Khala» (Grand Crabe) ou «Ngulungu Sidu Muneni» (Le gros animal pour nourrir la contrée) et Kikongo «Bakala ya Ngolo» (L'homme fort).

N'eût été peut-être cette obligation constitutionnelle, le Professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba se serait certainement posé la question sur l'opportunité d'un déplacement dans l'espace Grand Bandundu.

Certes, avant cette opération de décembre 2022, le Professeur Kin-kiey s'était rendu à deux reprises à la cité de Masimanimba et y avait passé à chaque fois deux ou trois nuits. La première fois ce fut lors d'un accident de circulation qui fut 53 voyageurs calcinés à bord d'un autocar et il expliqua que « quand un accident a lieu devant sa maison, on y va pour manifester sa compassion et porter secours ».

La deuxième fois ce fut quand la radio TopCongo entreprit de faire le tour du Grand Bandundu (précisément le Kwango-Kwilu) avec une nuit passée notamment à Masimanimba.

La radio voulut mieux comprendre les questions qui freinent le développement de l'espace Bandundu notamment en interviewant sur place le notable du Grand Bandundu. Tryphon Kn-kiey Mulumba accepta exceptionnellement de faire le déplacement.

L'une des questions qui lui fut posée était de savoir pourquoi il avait passé autant d'années sans se rendre dans son «Mayumbu» natal comme il s'était habitué.

Réponse de Kin-kiey :

«J'avais battu campagne pour la Candidat n°20 à la Présidentielle. Et, au lendemain de la victoire, il nous avait assurés que son premier déplacement en province serait au Bandundu qu'il n'avait pas visité lors de la campagne. Certes, il y a eu des urgences d'agenda, des problèmes qui ont tout compliqué... Mais qu'aurais-je dit à la population qui avait entendu cette promesse publique du Chef de l'État? J'attendais. J'attends. Je veux être logique ».

Mais le lancement par la CÉNI de la campagne d'enrôlement a tout précipité. Sans rien en mains pour sa population, Tryphon Kin-kiey Mulumba s'est rendu compte que l'attachement de cette population à sa personne n'a jamais reçu une ride.