Après 33 ans de bons et loyaux services, Justin Inzun Kakiak, fils maison, prend la tête de l’Agence Nationale de Renseignements

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Le nouveau patron de l’ANR, Agence nationale de Renseignements, a pour nom Justin Inzun Kakiak nommé, par ordonnance présidentielle, Administrateur général. L’ordonnance a été lue à la Rtnc, lundimardi 19 mars. Justin Inzun Kakiak remplace à ce poste celui que tout le monde connaissait à ce jour comme «le Tout Puissant Kalev, le Tout Craint Kalev Mutond», qui a marqué, ces dernières années, ce service clé de l’Etat, les Renseignements, connu pour disposer de lieux secrets de détention dans les grandes villes du pays, parfois, illégalement et que le Candidat Fatshi avait juré de détruire en libérant ses «prisonniers», dès le lendemain de son élection à la magistrature suprême.

Depuis cette élection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Kalev Mutond ne se faisait aucune illusion quant à sa survie au sein des «Services». Peut-être même bien avant...

FILS MAISON.

Des rumeurs n’avaient de cesse de donner ce très brillant fidèle du président Joseph Kabila Kabange, qui fut longtemps, dans l’ombre de l’autre brillant Katangais et Rund comme lui, ancien ministre des Affaires étrangères, Nguz Karl i Bond. On citait Kalev à la tête d’une province au Katanga voire même ministre de l’Intérieur...

Définitivement, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aura fait le choix des promotions en interne.

Nouveau Directeur général adjoint de la DGM, Direction générale de migration, Papy Mbuyi Kanguvu remplace à ce poste Roland Kanshatwale, promu, samedi 2 février 2019, Directeur général de la DGM. Il avait remplacé Jean-François Beya Kasonga nommé, peu après l’entrée en fonction du nouveau Président, Conseiller spécial du Président de la République en matière de sécurité.

Administrateur général adjoint de l’ANR depuis 2011 après avoir été Administrateur principal, Chef du Département extérieur (2003-2006), Justin Inzun Kakiak est Kabiliste (Mzee), Kabiliste (Raïs) mais c’est sous Mobutu que cet originaire de l’ex-province du Bandundu, le Kwilu, territoire d’Idiofa, un Ambuun pur sang, fait ses classes dans les Renseignements comme analyste.

L’ANR a changé plusieurs fois de nom, Sûreté Nationale (SN, 1960-1970,

Centre National de Documentation, CND, 1970-novembre 1985, Agence Nationale de Documentation, AND, novembre 1985-août 1990, Service National d’Intelligence et de protection, SNIP, août 1990-1996, Direction Générale de la Sûreté Nationale, DGSN, 1996-mai 1997).

Officiellement créée le 11 janvier 2003, les missions de l’ANR sont les suivantes:

la recherche, la centralisation, l’interprétation, l’exploitation et la diffusion des renseignements politiques, diplomatiques, stratégiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et autres intéressant la sûreté intérieure et extérieure de l’État;

la recherche et la constatation, dans le respect de la loi, des infractions contre la sûreté de l’État;

la surveillance des personnes ou groupes de personnes nationaux ou étrangers suspectés d’exercer une activité de nature à porte atteinte à la sûreté de l’État; la protection de l’environnement politique garantissant l’expression normale des libertés publiques, conformément aux lois et règlements; l’iden-tification dactyloscopique des nationaux; la recherche des criminels et autres malfaiteurs signalés par l’organisation internationale de la police criminelle, INTERPOL; la collaboration à la lutte contre le trafic de drogue, la fraude et la contrebande, le terrorisme, la haute criminalité économique ainsi que tous autres crimes constituant une menace contre l’État ou l’humanité.

Ancien des Humanités pédagogiques dans une école de la cité d’Idiofa, Justin Inzun Kakiak a obtenu en 1984 sa licence de Philosophie à l’Université de Lubumbashi avant d’entrer à l’Université Pédagogique Nationale, UPN à Kinshasa, comme assistant. Il sera promu plus tard Chef des Travaux.

Cet homme qui n’a sauté aucune étape, a accompli 33 ans dans les Services, gravitant tous les étages, est peut-être, de l’avis de tous, l’anti-thèse de Kalev.

L’ANTI-THESE DE KALEV.

«Si Kalev brille sur tous les toits, peut hurler jusqu’à faire trembler l’immeuble, Inzun est d’une discrétion peu connue, ne s’occupe que de ses dossiers, ne hausse jamais la voix», témoigne un proche. «Il n’est connu de personne, se déplace seul, sans garde du corps, au volant d’un véhicule ordinaire, se prend à passer une heure dans les embouteillages de Kinshasa, sans brûler un feu rouge ou rouler dans le sens opposé...», témoigne un autre. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a également nommé Claude Ebalanki Ekolomba, un Yansi du territoire de Bulungu, dans le Kwilu, ancienne province du Bandundu, Cadre de l’UDPS/Afrique du Sud et Patrick Mutombo Kambila, respectivement coordonnateur et coordonnateur adjoint du MNS, Mécanisme national de suivi de l’accord cadre d’Addis-Abeba, Ethiopie. Le Mécanisme national de suivi a connu plusieurs crises notamment avec la démission de François Mwamba qui a rallié l’opposition en 2016. Il avait été remplacé par l’ex-général Denis Kalume Numbi depuis nommé ambassadeur à Moscou.

ALUNGA MBUWA.