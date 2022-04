André Mbata va reprendre le fauteuil de Kabund

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Le Soft International n°1551|LUNDI 25 AVRIL 2022.

André Mbata Betukumesu Mangu va le 27 avril, date annoncée pour la tenue de l'élection, succéder à Jean-Marc Kabund-A-Kabund en reprenant le fauteuil laissé vacant par celui-ci au bureau de l'Assemblée nationale. L'ex-homme fort de l'UDPS, destitué fin janvier de son poste de président intérimaire de l’UDPS et radié du parti, après avoir été accusé d’escroquerie, de corruption, d'extorsion ou encore de violence physique et verbale, a, le 31 mars, par un courrier adressé au président de l'Assemblée nationale, officialisé sa démission du bureau de l’Assemblée nationale, annonçant la nouvelle sur son compte Twitter @kabund_jmkkrock : «En ce jour, j’ai déposé la démission de ma fonction de Premier Vice-président de l’Assemblée nationale de la République Démocratique du Congo». «Par la présente et pour des raisons de conviction personnelle, je vous fais part de ma décision de démissionner du poste de Premier Vice-Président de l’Assemblée nationale. Il va de soi que pour le reste du temps de la législature en cours, je vais me consacrer à mon mandat de Député national », écrit-il dans sa lettre n°028/JMKK/CAB/1erVP/AN/2022.

Le 11 avril, la plénière de la Chambre basse a accepté cette démission. Kabund revenait d'un séjour médical de plus d’un mois au Royaume-Uni.

Les tensions entre l’homme qui, en janvier 2019, au lendemain de l’élection présidentielle, s’était taillé une place de choix au cœur du pouvoir en prenant les rênes du parti présidentiel, et l'entourage du Chef de l'État, ont rapidement fait jour. Même à l’UDPS, une frange s'est mise à contester ouvertement son autorité.

OCCASION REVÉE POUR L’UDPS ?

Certains l’accusant de méthodes autoritaires, d’autres d'arrogance avec le Chef de l’État, d’autres de ne pas assez préparer les élections de 2023.

La goutte d’eau qui a fait déborder le vase est l’incident violent du 13 janvier entre la garde policière de Kabund et un militaire de la GR, la Garde Républicaine commise à la protection du Chef de l’État et des membres de sa famille. Le militaire de la GR se trouvait dans la voiture d’un membre de la famille biologique présidentielle. Pour contourner les embouteillages, le véhicule roulait à contresens. Le militaire fut brutalisé par les policiers commis à la garde de Kabund, son arme ravie et il fut embarqué de force.

Conséquence : la GR, a mené une expédition punitive à la résidence de Kabund, à Kingabwa.

Mécontent, le lendemain 14 janvier, Kabund annonce sur son compte Twitter son départ de son poste au bureau de l’Assemblée nationale : «En ce jour, je prends la décision de démissionner de mes fonctions de 1er VP de l’AN. Ainsi, une nouvelle page de l’histoire, qui sera écrite avec la sueur de notre front, qui coulera chaque jour qu’on affrontera les brimades, humiliations et tortures». Occasion rêvée pour l’UDPS qui va tout accélérer pour son précipice ?

Professeur ordinaire de droit constitutionnel à la faculté de Droit de l'Unikin, membre du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, CODESRIA et du Réseau africain de droit constitutionnel, RADC, André Mbata est, depuis les élections de 2018, député du territoire du territoire de Dimbelenge, province du Kasaï Central.

A la veille du dépôt de sa candidature, il présidait la Commission parlementaire PAJ, Politique, Administrative et Juridique.

Dans un courrier daté du 22 avril 2022, le président du Groupe parlementaire CACH, Cap pour le Changement, Léon Mubikayi Mubalamate dont fait partie l'UDPS, a transmis le nom d'André Mbata Betukumesu Mang «pour remplacer l'Honorable Jean Marc Kabund-A-Kabund».

Dans sa correspondance présentée comme « une lettre de consentement à la candidature», le président du groupe parlementaire CACH avance un argument en vue d’écarter tout autre prétendant. «Le poste de 1er Vice-président du Bureau de l'Assemblée nationale avait été attribué par consensus à Cap pour le changement, spécialement à l'UDPS, ce qui rend irrecevables toutes les candidatures qui seraient déposées par les autres partis ou regroupements politiques et même par les indépendants dans la mesures où les candidatures ne peuvent être présentées que par les partis ou regroupements politiques aux postes qui leur ont été attribués».

Il explique que le dépôt de cette candidature est «en parfait accord et à la demande du leadership de son parti», l'UDPS.

avec AGENCES.