Américains et Britanniques, message sans équivoque

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Message sans équivoque des diplomates anglo-saxons en poste à Kinshasa: «Une Transition sans Kabila» non élue, ne reçoit aucun soutien. John Marton, ambassadeur de Grande Bretagne et Jennifer Haskell, Chargée d’affaires des Etats-Unis d’Amérique ont publié un communiqué rejetant toute idée de «Transition sans Kabila». Ci-après: «Comme les membres du corps diplomatique présents lors de la messe du 17 janvier pour se souvenir des victimes de la violence du 31 décembre, nous applaudissons les citoyens congolais qui exercent leur droit constitutionnel à se rassembler pacifiquement pour soutenir la pleine mise en œuvre de l’Accord de Saint-Sylvestre auquel tous les grands partis ont apposé leur signature. La mise en œuvre de l’Accord est en cours mais encore imparfaite. L’Accord engage toutes les parties à des élections maintenant fixées au 23 décembre 2018. Les limites du mandat constitutionnel exigent qu’un nouveau président de la RDC soit investi en janvier 2019. Il s’agira du premier transfert de pouvoir pacifique et démocratique de la RDC depuis l’indépendance. L’accord constitue la base pour y parvenir et nous ne soutenons donc pas les écarts par rapport au calendrier électoral ou à l’Accord, y compris les appels à une «transition sans Kabila» non élue; l’échec de la mise en œuvre des mesures de renforcement des la confiance, ou le fait que les parties changent leurs représentants désignés à la CENI. Lorsque les citoyens manifestent pacifiquement leur soutien à la pleine mise en œuvre de l’Accord et exigent des élections crédibles (...), ils contribuent à ce processus politique. En revanche, le recours à la force et les violations des droits de l’homme qui en découlent pour empêcher le rassemblement pacifique et réduire les communications, l’entravent. Nous reconnaissons les assurances reçues de la présidence de la RDC selon lesquelles les forces de sécurité ont été chargées de protéger les droits fondamentaux des citoyens tout en préservant l’ordre public. Ceux qui ne protègent pas ces droits doivent être tenus responsables au plus haut niveau. Nous reconnaissons et saluons les efforts déployés par les chefs religieux et autres pour faire en sorte que ceux qui participent à la marche de dimanche rejettent la violence et restent pacifiques comme ils l’ont fait le 31 décembre».