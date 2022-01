À la CENI, Ronsard Malonda va faire la remise et reprise avec Mabiku Totokani

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Le Soft International n°1544|DIMANCHE 9 JANVIER 2022.

Mabiku Totokani - «Thotho» pour ses proches, c'est le nouveau patron du Secrétariat Exécutif de la centrale électorale nationale indépendante, CENI. Il a été nommé par le président de la Commission électorale Denis Kadima Kazadi au terme d'une décision n°002/CENI/BUR/22 datée du 6 janvier 2022.

«J’ai l’avantage de vous notifier la décision nº002/CENUBUR/22 du 06 janvier 2022, prise par le Bureau de la Commission Electorale Nationale Indépendante, portant votre nomination en qualité de Secrétaire Exécutif National et, à l’occasion, je vous présente les vives félicitations de l’ensemble des Membres de l’Assemblée Plénière», écrit, dans un courrier daté de vendredi 7 janvier 2022 adressé à Mabiku Totokani, le Premier Vice-président de la Commission Électorale Nationale Indépendante, Bienvenu Ilanga Lembow.

«Thotho» est donc celui qui va faire la remise et reprise avec Roland Malonda Ngimbi, l'homme qui faillit, en juin 2020, prendre la succession de son président Corneille Nangaa Yobeluo n'eût été l'opposition que cette proposition souleva au sein de la classe politique et dans les confessions religieuses.

INGENIEUR POLYTECHNICIEN.

C'est cette perspective soutenue par le PPRD-FCC, entérinée par l'ancien bureau de l'Assemblée nationale conduite par Jeannine Mabunda Lioko Mudiayi qui ouvrit la fin de la coalition FCC-CACH. Malonda aura connu au moins deux présidents de la Commission électorale, l'abbé Apollinaire Malumlalu Muholongu mort le 30 juin 2016 à Dallas, dans le Texas et Corneille Nangaa.

Si Roland Malonda est un avocat et est originaire du Kongo Central, Mabiku Totokani est, lui, issu du Grand Bandundu-Kwilu. Le nouveau Secrétaire Exécutif de la CENI est Ingénieur Polytechnicien, Informaticien, Sciences des Données, Statistiques et Intelligence Artificielle. Il vivait, jusqu'à sa nomination, aux États-Unis d’Amérique où il œuvrait dans nombre de multinationales, a-t-on appris.

Selon son curriculum officiel, Mabiku Totokani dispose d'une grande maîtrise des systèmes informatiques et des bases des données. Il a travaillé comme cadre et expert consultant dans plusieurs entreprises multinationales.

A Kinshasa, il est connu pour avoir travaillé dans des ministères comme expert dans le domaine de la technologie de l’information et de préparation des projets mais aussi dans plusieurs mouvements associatifs et des ONG dans des domaines de préparatifs et analyses des données pour des élections indépendantes et crédibles dans certains pays d’Amérique du Nord et en Afrique.

Il a conseillé plusieurs ONG et personnalités publiques du monde dans l’utilisation des technologies pour garantir des élections libres, transparentes et indépendantes. Depuis août 2020, il travaillait à la Bank of America.

Avec la nomination du nouveau Secrétaire Exécutif National de la CENI et la nomination des trois membres de l’opposition désignés à l'Assemblée nationale, la machine électorale nationale affiche désormais complet.

D. DADEI.